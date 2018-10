Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa presente no doutoramento Honoris Causa de Manuel Alegre

Manuel Alegre de Melo Duarte nasceu em 12 de maio de 1936, em Águeda. Estudou em Lisboa, no Porto e na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

17:39

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta terça-feira no doutoramento Honoris Causa de Manuel Alegre pela Universidade de Lisboa e afirmou que este é o seu momento e que Portugal lhe presta homenagem.



"Quer enquanto poeta, quer enquanto protagonista da vida portuguesa, ele esteve durante estas décadas todas ao serviço de Portugal. E a homenagem da universidade foi uma homenagem também de Portugal", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.



À saída desta cerimónia, na Reitoria da Universidade de Lisboa, o chefe de Estado escusou-se a falar de outros temas, como a entrevista do primeiro-ministro, António Costa, à TVI, transmitida na segunda-feira à noite, o Orçamento do Estado para 2019 ou o caso de Tancos.



Interrogado sobre a hipótese de vir a dar posse a um Governo de "amigos" com quem "não dá para casar" - a forma como António Costa nessa entrevista descreveu a relação do PS com os partidos à sua esquerda -, o Presidente da República respondeu: "Não vamos estar a falar de temas que menorizam o momento de hoje, que é o momento de Manuel Alegre".



"O cumprimento devido hoje é a Manuel Alegre, e é um cumprimento de todo o país", defendeu, enaltecendo o papel do escritor e dirigente histórico socialista "há muitas, muitas décadas, desde o tempo da ditadura, e depois na construção da democracia".



"Foi constituinte, como ele recordou, escreveu o preâmbulo da Constituição. Pude, na [Assembleia] Constituinte, ver quão importante foi o seu contributo. Depois, nunca deixou de rimar, como ele disse, o poema com a vida, a poesia com a vida", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.



Questionado sobre o Orçamento do Estado para 2019, o Presidente da República aconselhou: "Vamos esperar. Eu esperarei em Belém que me apareça o documento para ver".



Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se igualmente a comentar as notícias sobre aumentos na função pública e sobre o caso do desaparecimento de material militar do paiol de Tancos.



"Sobre isso já tenho falado noutras ocasiões, não vale a pena estar a falar. Hoje é o dia de Manuel Alegre, da homenagem a Manuel Alegre. Não é o dia de nada da conjuntura política portuguesa", retorquiu.



No doutoramento honoris causa de Manuel Alegre pela Universidade de Lisboa estiveram também presentes o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e o antigo chefe de Estado António Ramalho Eanes.



O elogio ficou a cargo da professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Paula Morão. O ator Diogo Dória declamou poesia de Manuel Alegre e a fadista Cristina Branco cantou "Meu Amor é Marinheiro" e "Trago um Fado", com letras do antigo deputado e candidato presidencial.



No ano passado, em novembro, Manuel Alegre foi distinguido com um doutoramento honoris causa pela Universidade de Pádua, em Itália, e já em fevereiro deste ano recebeu o Prémio Camões 2017.



Manuel Alegre de Melo Duarte nasceu em 12 de maio de 1936, em Águeda. Estudou em Lisboa, no Porto e na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.



A sua vasta obra literária, que inclui o romance, o conto, o ensaio, mas sobretudo a poesia, tem sido amplamente difundida e aclamada.



Foram-lhe atribuídos os mais distintos prémios literários, entre outros, o Grande Prémio de Poesia da APE-CTT, o Prémio Pessoa em 1999 e o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores.