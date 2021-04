O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs esta terça-feira ao Parlamento a renovação do Estado de Emergência até 30 de abril, nos mesmos termos atualmente em vigor, para permitir medidas de contenção da Covid-19.Este é o 15º diploma do estado de emergência que Marcelo submete para autorização do Parlamento no atual contexto de pandemia.Será discutido e votado pelos deputados em sessão plenária a realizar esta quarta-feira à tarde.