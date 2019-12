Marcelo Rebelo de Sousa quer acabar com os sem-abrigo até ao fim do mandato

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ontem recebido com muito carinho pelas pessoas sem-abrigo presentes na festa de Natal da Comunidade Vida e Paz, na Cantina Velha da Cidade Universitária, em Lisboa."Acabe com este flagelo", pediu um homem à entrada, enquanto muitos outros se abraçaram e agradeceram o apoio do Presidente.Acabar com os sem-abrigo até ao fim do mandato foi o objetivo definido por Marcelo, que acredita agora estar mais próximo graças ao investimento anunciado pela Câmara de Lisboa: "Há mais esperança do que há um ou dois anos, porque a Câmara de Lisboa tem um plano para 400 habitações até 2023 e multiplicou o orçamento em 15 vezes, de meio milhão para 7,5 milhões de euros", afirmou o Presidente.