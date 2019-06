Marcelo Rebelo de Sousa recebido em euforia na missa de São João

A euforia em torno do Presidente da República não terminou com a noite mais longa do ano, em Braga. Depois de ter estado várias horas entre abraços, beijos, marteladas e ter marchado com as Rusgas na ‘noitada de S. João’, esta segunda-feira de manhã Marcelo Rebelo de Sousa assistiu à missa campal, no dia dedicado ao santo e a ‘loucura’ repetiu-se."Levei mais de uma hora e meia a percorrer os 100 metros entre a capela e a rua", disse o Chefe de Estado à chegada ao Paço Episcopal de Braga, onde reuniu com três instituições centenárias da cidade ligadas à igreja católica.Marcelo Rebelo de Sousa sentou-se à mesa com o arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, e responsáveis do Instituto Monsenhor Airosa, Oficina de S. José e ‘Diário do Minho’. Ouviu as preocupações, sobretudo no que toca ao emprego e respostas sociais das instituições que acolhem jovens e crianças em risco.O Presidente da República cumpriu a agenda que há um ano teve de ser adiada devido a um desmaio que sofreu em Braga, quando visitava o Bom Jesus.Este ano Marcelo disse que a falta seria "injustificada" e por isso foi à festa de S. João, onde jantou sardinha assada. "Estavam uma delícia", atirou.