Marcelo Rebelo de Sousa recebido no Porto com protesto de trabalhadores da Soares da Costa

Presidente da República confrontado com salários em atraso.

Por Lusa | 15:38

Trabalhadores da Soares da Costa com salários em atraso pediram ajuda esta sexta-feira ao Presidente da República, que também foi confrontado com alertas sobre os despejos no centro da cidade do Porto.



À entrada para a sessão de abertura da Grande Conferência de 130.º aniversário do JN "A Falar nos entendemos: A Língua como ativo estratégico", que decorre no Palácio da Bolsa do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa tinha à sua espera dezenas de manifestantes.



"Exigimos o pagamento de salários em atraso em Portugal", lia-se num dos cartazes dos trabalhadores da empresa Soares da Costa.



"Vivemos uma situação desumana e deplorável. Queríamos encarecidamente pedir-lhe ajuda, porque a nossa situação é muito difícil. Cerca de mil pessoas têm dezenas de salários em atraso. Nós estamos desesperados", disse Sónia Martins, que trabalha há cerca de 20 anos na Soares da Costa.



O Presidente da República ouviu as reivindicações, recebeu os documentos dos trabalhadores e prometeu ir apreciá-los.



Marcelo Rebelo de Sousa ouviu também os lamentos de habitantes do Porto que disseram que os despejos no centro da cidade continuam.



O chefe de Estado recordou, a esse propósito, que a "Assembleia da República já aprovou" uma lei sobre esse problema.