Marcelo Rebelo de Sousa recorda percurso profissional de jornalista Jerónimo Pimentel

O Presidente da República recordou este sábado o jornalista Jerónimo Pimentel, que morreu na sexta-feira, aos 65 anos, como um profissional que "prestigiou a classe ao longo da sua intensa vida profissional".

Numa nota publicada na página da Presidência na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "evoca o jornalista, que tanto prestigiou a classe ao longo de uma intensa vida profissional".

Jerónimo Pimentel nasceu no Porto em 1965, licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, mas a sua carreira profissional foi no jornalismo, tendo passado pelas redações da Rádio Renascença, nos semanários Semanário, Expresso e O Independente.

Pertenceu ao grupo fundador do diário Público, nos anos 1990, e foi também editor de Política no Diário de Notícias, em 2005, de onde saiu no ano seguinte para a equipa do semanário Sol.

Reformou-se e abriu um turismo de habitação em Provesende, uma quinta no Douro, como se lê na notícia do Público sobre a morte de Jerónimo Pimentel, na sexta-feira, num hospital de Lisboa.