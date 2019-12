Marcelo Rebelo de Sousa sobre palavras de Rui Moreira: “Regionalização agora é pôr o carro à frente dos bois"

O Presidente da República afirmou, esta tarde, no Porto, que nos próximos dois anos "é prioritária a descentralização", sublinhando que "sobrepor a regionalização à descentralização é precipitado e é pôr o carro à frente dos bois".

Marcelo Rebelo de Sousa comentava as palavras de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, que defende o avanço a curto prazo do processo de regionalização.

O chefe de Estado encerrou a reunião das Academias Nacionais de Medicina de Portugal e do Brasil, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.



Sobre a aposta na saúde no Orçamento de Estado do próximo ano, considerou que "parece haver consciência de que a Saúde está a merecer meios acrescidos para responder às necessidades dos portugueses". Referiu ainda ser necessária a aposta na "criação de condições para que os médicos, especialmente os jovens médicos, fiquem em Portugal e possam exercer a profissão em Portugal".