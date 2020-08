Marcelo Rebelo de Sousa vai a banhos antes de visita oficial

Em mais uma visita regular ao Sul do País, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou, esta segunda-feira de manhã, uma visita à freguesia de Armação de Pera, Silves, para um mergulho matinal. Depois de cumprido o seu ritual, o Chefe de Estado voltou a vestir o fato e a gravata para um passeio pelas ruas da freguesia. Acompanhado pelo presidente de Junta e pela autarca de Silves, não houve mãos a medir para tanta solicitação de fotografias.









Escolhida por muitos portugueses como local de férias, o Presidente da República ficou surpreendido pela quantidade de pessoas que encontrou. “ O objetivo da minha visita foi mostrar que Armação de Pera tem condições magníficas para se mergulhar, eu próprio provei isso. Fiquei surpreendido pelas pessoas que encontrei, é sinal que não há preocupação da parte de quem vem sobre a situação sanitária de Armação de Pera”, referiu o presidente em declarações aos jornalistas.

A visita prolongou-se durante toda a manhã e terminou com um beberete no restaurante Serol, estabelecimento que reabriu as portas nos últimos dias após ter estado encerrado devido à confirmação de um caso positivo de Covid-19.





Marcelo marca hoje presença nas cerimónias fúnebres do piloto Jorge Jardim, que morreu sábado no combate às chamas no incêndio de Ponte da Barca. Realizam-se no cemitério de Leiria. n