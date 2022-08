Marcelo recebe amanhã Comissão Independente que investiga abusos sexuais na Igreja

A reunião entre o Presidente da República e a Comissão Independente criada para investigar abusos sexuais na Igreja Católica acontece esta sexta-feira, às 16h30 no Palácio de Belém.



Uma semana após a conversa entre Augusto Santos Silva e os responsáveis desta comissão, Marcelo irá abordar esta sexta-feira o tema dos abusos sexuais e poderá ainda falar sobre o caso de D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa.





O Presidente da República já tinha afirmado na semana passada que não via razões para que José Policarpo ou D. Manuel Clemente tenham "querido ocultar da justiça" crimes, escusando-se a fazer "juízos específicos" sobre a alegada ocultação de uma denúncia de abusos sexuais.

A imprensa nacional noticiou que o atual cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores relativa a um sacerdote do Patriarcado e chegou mesmo a encontrar-se pessoalmente com a vítima, mas optou por não comunicar o caso às autoridades civis e por manter o padre no ativo com funções de capelania.

"Aquilo que eu posso dizer - e nem é como Presidente da República, é como pessoa - é que o juízo que formulo sobre as pessoas e não os elementos da hierarquia católica, as pessoas D. José Policarpo e D. Manuel Clemente, é o de que não vejo em nenhum deles nenhuma razão para considerar que pudessem ter querido ocultar da justiça a prática de um crime. É a opinião que eu tenho, pessoal", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas quando questionado sobre este caso na conferência de imprensa conjunta no âmbito da primeira visita de Estado a Portugal do Presidente de Cabo Verde.