Marcelo reclama mais investimento na saúde mental

Presidente da República apelou aos partidos políticos e cidadãos.

Por Francisca Genésio | 08:55

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, pediu esta quarta-feira aos partidos políticos e aos portugueses, em geral, mais atenção à saúde mental. O Chefe de Estado defendeu ainda "mais investimento" por parte do Governo nesta área.



"Sei que os recursos são escassos e que há muitos desafios no domínio da saúde, mas a saúde mental é fundamental. Quanto mais cedo se começar, melhores são os resultados", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, depois de visitar a Unidade de Pedopsiquiatria, no Centro de Saúde de Queluz, em Sintra, no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental.



O Presidente da República alertou ainda para o facto de "não haver família portuguesa sem problemas mentais". "Portugal não pode continuar a ser dos países, nomeadamente da Europa, com piores indicadores", alertou.



Uma posição partilhada também pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que admitiu que o País está ainda "muito atrasado" neste domínio.



O ministro considera que esta tem sido uma "área esquecida e negligenciada" e, por isso, prometeu reforçar a contratação de psicólogos em centros de saúde. Também a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considera "que ainda há muito a fazer na saúde mental".



O alerta para a falta de investimento na saúde mental foi também feito pelo diretor do Programa para a Área da Saúde Mental, Miguel Xavier. Pede que o investimento nesta área se torne numa "prioridade".