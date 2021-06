Marcelo reitera indisponibilidade para "voltar atrás" no caminho do desconfinamento

Marcelo Rebelo de Sousa declarou este domingo que, no que depender do Presidente da República, não haverá "volta atrás" no processo de desconfinamento. "Já não voltamos para trás. Não é o problema de saber se pode ser, deve ser, ou não. Não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que depender do Presidente da República não se volta atrás", afirmou o Chefe de Estado em visita à edição deste ano da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.Marcelo defendeu ainda que, para que o País não retroceda, as pessoas "têm de ter bom senso no respeito das regras sanitárias". "A função dos especialistas é dizer ‘não se esqueçam’ e pregar um certo susto" para que os cidadãos, sobretudo os mais jovens e os que ainda não são vacinados, saibam que devem ajudar, disse o Presidente da República , frisando que a vacinação já permite "dizer que aquilo que arrancou na economia e na sociedade vai em frente e já não volta atrás".Acompanhado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que a agricultura foi um setor que "nunca parou" na pandemia e deu o exemplo da Feira Nacional da Agricultura para mostrar que o País "virou a página". Para o Presidente da República, Portugal está agora "num novo ciclo", tal como tinha declarado no discurso do 10 de Junho.Subiu no sábado para 407 o número de pessoas internadas com Covid-19 em Portugal: 325 em Enfermaria (mais 25 do que na sexta-feira) e 82 em Cuidados Intensivos (mais 5). Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram também contabilizados mais 707 novos casos de infeção, dos quais 450 (ou seja, 64%) foram identificados na região da capital. Este domingo, havia em Portugal 25 058 casos ativos diagnosticados de Covid-19. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, já foram identificados em Portugal 857 447 casos de infeção por SARS-CoV-2, dos quais 815 342 (ou seja, 95%) recuperaram da doença.