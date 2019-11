Marcelo sobre Frei Bartolomeu dos Mártires: “Foi um homem muito à frente do seu tempo”

Foi um bispo reformador, pobre e amigo dos pobres, pastor, intelectual e, dos pontos de vista teológico e sociológico, um homem muito à frente do seu tempo". A nota classificativa de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, o 11º santo português, foi proferida este domingo, à porta da Sé de Braga, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Já na manhã deste domingo, na recitação do Ângelus, na Praça de S. Pedro, o Papa Francisco tinha falado de "um grande evangelizador e pastor do seu povo" ao referir-se à canonização do antigo arcebispo de Braga.Na cerimónia participaram duas dezenas de bispos e dois cardeais: D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, e Angelo Becciu, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, que presidiu. D. Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, espera que o novo santo seja declarado doutor da Igreja.