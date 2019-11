Marcelo sobre recém-nascido encontrado no lixo por sem-abrigo: "Salvou uma vida"

À saída da Web Summit, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou sobre o recém-nascido encontrado por um sem-abrigo num contentor do lixo, em Lisboa."Se tudo correr bem eu terei oportunidade de agradecer a esse sem-abrigo. Foi um gesto mais do que cívico, foi humano. Salvou uma vida", começou por dizer Marcelo, que encerrou o evento tecnológico esta quinta-feira.Marcelo deseja que a Web Summit se mantenha em Lisboa por mais cinco anos. "Grandes empresas automobilísticas instalaram-se por causa da Web Summit. Nós ficámos no mapa do investimento no futuro. O país consegue crescer", disse.Em atualização