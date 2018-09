Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo: “Última aula será retrato da minha vida académica”

Presidente da República faz balanço de mais de 40 anos de carreira ao serviço do ensino de Direito.

Por Diana Ramos e Pedro Galego | 08:34

Nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foram milhares os alunos que assistiram às cadeiras lecionadas por Marcelo Rebelo de Sousa, o professor excêntrico e repleto de sentido de humor. Esta quinta-feira, o Chefe de Estado dá a última aula, na qual fará o "balanço" dos mais de 40 anos de carreira.



"A última aula vai ser um retrato da minha vida académica, um balanço do percurso de mais de 40 anos e das mudanças no Mundo, na universidade e na vida durante esse tempo", explicou o Presidente da República.



O Chefe de Estado reconheceu que a aula de sapiência será "muito especial", também porque assinala o início do ano letivo na Universidade de Lisboa. "Espero que seja um pouco mais curta do que o habitual", refere ainda.



Marcelo confessou ao CM, em agosto, que escolheu a data de 20 de setembro para a jubilação "para não tirar proveito do eventual fim da reforma obrigatória aos 70 anos" na Função Pública, uma alteração que o Governo vai aprovar e que o Chefe de Estado teria de promulgar.



O abandono do ensino não significa que Marcelo se recandidate às presidenciais de 2021. Ao CM, em agosto, Marcelo Rebelo de Sousa disse que está "ainda a ponderar essa possibilidade".



Começou ensinar como professor assistente

A primeira aula de Marcelo teve lugar no ano letivo de 72/73. "Lembro-me perfeitamente, foi uma aula prática de Economia", recordou ontem.



O Chefe de Estado, que faz 70 anos em dezembro, começou a carreira como assistente de Direito Internacional Público e Economia Política.



Primeira lição foi ensinar o papel da Economia

O Chefe de Estado explicou que, quando começou, "davam mais importância ao Direito do que à Economia". "A minha primeira aula foi para explicar porque é fundamental aos estudantes de Direito darem importância à Economia", detalhou.



Marcelo foi professor de António Costa.



PORMENORES

Mudança de espaço

A última lição não será dada na Faculdade de Direito, onde Marcelo foi professor. Terá antes lugar na Aula Magna, dado assinalar o arranque do ano letivo.



Alternativa ao ensino

Em agosto, o Chefe de Estado afirmou ao CM que "deixar de lecionar não quer dizer que não possa ser convidado para dar colóquios ou seminários".