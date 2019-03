Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcha Branca juntou milhares de enfermeiros em Lisboa

Organização estimou em dez mil o número de profissionais de saúde presentes na ação.

Por João Saramago | 01:30

Vários milhares de enfermeiros participaram, esta sexta-feira, na Marcha Branca, ação que, num percurso de cinco quilómetros, procurou expressar em Lisboa a "importância" da profissão no sistema de saúde, segundo explicou Sónia Viegas, do Movimento Nacional de Enfermeiros, que estimou em cerca de dez mil o número de participantes.



Embora a marcha não tivesse o foco nas questões laborais, contou com a presença de vários dirigentes sindicais. O presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros (Sindepor), Carlos Ramalho, defendeu que os enfermeiros "estão dispostos a lutar até onde for preciso", com ações deste tipo na defesa dos seus direitos. Carlos Ramalho lembrou que em abril haverá uma nova greve, que será "dura e prolongada".



Por sua vez, Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, referiu que a marcha revela o sentido de união existente "inclusivamente entre os sindicatos".



Posição também partilhada pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. "Os enfermeiros têm hoje uma identidade e um sentido de pertença". No final da Marcha Branca junto ao Hospital de Santa Maria, esteve presente o presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, que defendeu que "as questões laborais dos enfermeiros já deviam estar resolvidas".



Queixa enviada ao Conselho da Europa

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal vai apresentar participações à Organização Internacional do Trabalho e ao Conselho da Europa por violação do direito à greve, disse o advogado do sindicato, Garcia Pereira, que participou na Marcha Branca pela enfermagem.



Chegaram de todo o País em 70 autocarros

A Marcha Branca contou com 70 autocarros provenientes de diferentes pontos do País, que transportaram quatro mil enfermeiros, disse Sónia Viegas, do Movimento Nacional de Enfermeiros. Houve também profissionais que fizeram questão de vir do estrangeiro, como Helder Marques, há seis anos a exercer na Suíça. A marcha arrancou do parque da Bela Vista e três horas mais tarde terminou junto ao Hospital de Santa Maria.



73 912 exercem enfermagem segundo o número de inscritos na Ordem dos Enfermeiros. Destes, 13 175 são homens. Lisboa, com 16 673, Porto (13 742) e Coimbra (5308) são os distritos com maior número de profissionais.



Homenagem a mulher

A Marcha Branca coincidiu com o Dia da Mulher e foi uma forma de assinalar "uma das figuras centrais da enfermagem": Florence Nightingale, enfermeira que no século XIX, na Guerra da Crimeia (Ucrânia), foi considerada pioneira no tratamento.