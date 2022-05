Dois anos depois, as marchas populares de Lisboa voltam a descer a Avenida da Liberdade na noite de Santo António, de 12 para 13 de junho. É um dos pontos altos das Festas da Cidade, que começam no dia 27 deste mês e se prolongam até 30 de junho, com arraiais, casamentos, concertos e muita animação. O programa de festas começa com um concerto na Torre de Belém e termina também com música, no Terreiro do Paço.









A anteceder o desfile das marchas na Avenida da Liberdade, com 20 coletividades a concurso, vamos ter as exibições na Altice Arena nos dias 3, 4 e 5 de junho. As crianças da Voz do Operário, os comerciantes dos Mercados e os utentes da Santa Casa abrem as três noites.

“Os marchantes estão cheios de garra e mortinhos por voltar”, conta Marco Campos, responsável da marcha do Bairro do Alto do Pina, que venceu a última edição, em 2019. “Vamos revalidar o título e ser bicampeões”, promete. Teresa Guilherme e Madjer (antigo melhor jogador do Mundo em futebol de praia) são os padrinhos.









Leia também Marchas de Lisboa retomam preparativos e só querem um Santo António sem Covid “É o regresso em pleno e um virar de página. A malta é bairrista, mas neste momento a euforia sobrepõe-se à paixão”, diz Pedro Duarte, da marcha da Bica. O bairro já está todo engalanado, pronto para viver os Santos Populares.

Do programa de festas da cidade, destaque também para 15 arraiais (menos dois do que em 2019) e os Casamentos de Santo António (a 12 de junho), com 16 casais a darem o nó com a bênção do santo casamenteiro.