Marchas populares de regresso à Altice Arena dois anos depois da pandemia

Dois anos depois as Marchas Populares de Lisboa estão de regresso. Foi em clima de festa e aos gritos de "ié, ié, ié" e "a marcha é linda" que as claques receberam na noite de sexta feira os primeiros marchantes na Alice Arena, em Lisboa.



As crianças da Voz do Operário abriram a primeira noite de exibições com o tema 'As crianças e o fado'. Apresentaram uma coreografia que celebra o fado.

Seguiu-se Belém. De rosa e azul vestida, a marcha entra de elétrico, com o tema 'O Pica Amor de Belém'. Os figurinos masculinos aludem a revisores e os femininos retratam as mulheres a dias das casas senhoriais.