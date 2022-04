Março de 2022 considerado o quinto mais quente de sempre

O mês de março de 2022 foi o quinto mais quente de sempre a nível global, tendo registado 0.39ºC superior ao valor médio de 1991 a 2020.

O IPMA verificou que existiram condições mais secas nos territórios europeus do que a média habitual, mas Portugal e Espanha melhoraram em comparação com o mês anterior. A Península Ibérica reuniu condições mais húmidas em março, o que significou na desaceleração da intensidade da situação de seca extrema.

No último dia do mês, 81.7% do País continental estava em seca moderada. Interior Norte e litoral Sul são os que verificam os 15.9% de seca severa. No entanto, março foi o sexto mais chuvoso desde 2000.

As temperaturas mais quentes na Europa verificaram-se no norte, com incidência na Noruega. As mais frias do que a média no sul europeu, como a Grécia e a Turquia.

Em Portugal Continental, os primeiros quinze dias tiveram valores de temperatura inferiores ao valor normal mensal. Nos últimos quinze, verificou-se a subida da temperatura mínima, quase sempre superior à média do mês.