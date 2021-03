Março é o mês com a menor média diária de novos casos de Covid desde agosto de 2020

Março está a ser o mês, desde agosto de 2020, com a mais baixa média diária de novos casos de Covid-19. Desde dia 1 até sexta-feira registaram-se 14 598 casos, o que dá 584 casos por dia. Em agosto do ano passado, a média foi de 223 casos/dia, e no mês seguinte (setembro), 605 casos/dia. Já nos óbitos, março tem uma média de 19 por dia, estando próximo de outubro de 2020 (18 óbitos por dia).



Na sexta-feira registaram-se 344 novos casos, morreram 8 pessoas com Covid-19 e foram dadas como recuperadas 3668. O número de casos ativos é o mais baixo desde 6 de outubro.

