Saiba o que são as microalgas que têm invadido as praias algarvias

aparecimento da maré vermelha na zona de Faro e Praia da Falésia é devido à presença em concentrações elevadas de







, um dinoflagelado (microalga) eventualmente produtor de iessotoxinas (biotoxinas marinhas).

Desde este domingo que as praias algarvias foram invadidas por uma 'maré vermelha' de microalgas. Mas o que são estes organismos? O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu esta terça-feira um comunicado onde explica o que são estas microalgas.De acordo com o IPMA, o

"Em condições menos favoráveis esta microalga forma quistos resistentes que se depositam nos sedimentos", explica o IPMA. Quando estes quistos se encontram em zonas favoráveis, como é o caso das águas do Algarve com temperaturas elevadas, germinam formando esta proliferação.



Apesar desta espécie de quistos serem presença regular nas águas portuguesas, a quantidade com que surgiram nos últimos dias não é comum.



As amostras regulares de bivalves para a pesquisa de biotoxinas marinhas estão a ser por isso intensificadas e analisadas.