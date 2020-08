Marginal cheia em plena pandemia de Covid-19 preocupa Nazaré

O comércio agradece, mas a marginal repleta de centenas de turistas preocupa os nazarenos. A autarquia implementou medidas que permitem o distanciamento social, mas as indicações nem sempre são cumpridas, tal como testemunhou o CM."Há sempre risco para a saúde. As pessoas são elementos decisivos para travar a Covid-19, mas há quem tenha mais consciência e quem tenha menos. Não temos os números de anos anteriores, mas estamos muito ocupados", conta ao CM Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal da Nazaré. Por haver mais movimento ao fim de semana, a autarquia decidiu fechar mais cedo a circulação rodoviária na marginal. Desta forma, há mais espaço para os peões, que devem circular pelo lado direito da estrada, segundo a sinalética colocada no local.Este ano, os visitantes são sobretudo portugueses. O mês de agosto tem sido o mais preenchido, com o alojamento local e os hotéis praticamente lotados, assim como a restauração e o comércio. "Não é fácil responder se há demasiada gente. Se temos muita gente? Sim, mas os territórios estão abertos, não temos como fechá-los", explica Walter Chicharro.O autarca lembra que cabe às entidades competentes a fiscalização. Ao CM, o Comando Distrital de Leiria da PSP confirma que as ações são diárias, com particular atenção para a restauração e similares. "A maioria cumpre. Pontualmente, têm sido levantados autos de contraordenação". A Nazaré regista 4 casos ativos de Covid-19.