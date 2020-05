Maria Odete, a mulher que já deu uma palmada ao Presidente da República

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Assim que aprendeu a ler, ‘Marcelinho’ devorava os jornais de uma ponta a outra. Trocava os livros de histórias, mais fáceis de ler e adequados para a sua idade, pela leitura das notícias do dia, demonstrando uma tal ‘fome’ de saber e de conhecer que rapidamente os pais lhe tiraram o acesso aos jornais, não fossem as notícias perturbar o miúdo, que era "muito avançado a ler".O menino ‘Marcelinho’ é Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que entre os quatro e os oito anos de idade esteve ao cuidado de Maria Odete Cardeira, a ama dos filhos da assistente social Maria das Neves e do médico Baltasar Rebelo de Sousa, o Doutor, como a ele se referiam as criadas. Hoje em dia com 84 anos, Maria, como era tratada por todos, vive sozinha, em Pisões, no concelho de Alcobaça, passando os dias no seu "bocadinho de chão" - como se refere à modesta casa de aldeia que o pai lhe deixou.