Marido de professora intimida crianças

Docente nega acusações de maus-tratos, diz que tem “método de ensino” diferente.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Nervoso e revoltado com as acusações contra a mulher, o marido da professora, de 57 anos, que esta segunda-feira começou a ser julgada no Tribunal de Barcelos, acusada de dez crimes de maus-tratos contra alunos, sentou-se durante horas ao lado das crianças, agora entre os 8 e 12 anos, que foram chamadas a depor.



Antes e já durante o julgamento, que está a decorrer à porta fechada, o homem insultou os pais dos menores e chegou mesmo a ameaçar uma testemunha que perseguiu até à casa de banho. Foi interrompido por um militar da GNR que assistiu às ameaças.



"É tudo mentira! Estão a acreditar em mentiras", gritava, visivelmente irritado, o marido da professora, enquanto insultava uma mãe que falava com jornalistas no exterior do tribunal.



Já Olívia Magalhães, que esteve sempre acompanhada dos dois filhos, ambos maiores, não falou aos jornalistas. Perante o juiz garantiu, num depoimento que durou mais de duas horas, que os factos que constam da acusação não passam de mentiras. A professora, que continua a dar aulas, disse apenas que tem um "método de ensino diferente".

Admitiu dar "uns toques" com os dedos na cabeça das crianças, mas negou as agressões e humilhações.



Julgamento sem público

Olívia Magalhães considera que está a ser julgada em praça pública e, por isso, pediu ao tribunal que o julgamento decorresse à porta fechada. O juiz aceitou o pedido da professora.



Crianças ouvidas esta segunda-feira

As dez crianças, cujos pais se constituíram assistentes no processo, foram esta segunda-feira ouvidas em julgamento. As vítimas não foram ouvidas para memória futura, na fase de inquérito e, por isso, esta segunda-feira tiveram de reviver os momentos de terror que passaram nas escolas básicas do 1º ciclo de Aldreu e Fragoso, em Barcelos.