Marinha aloja médicos do Hospital Garcia de Orta em Almada

A Marinha, no âmbito do combate à Covid-19, está a alojar na base do Alfeite sete médicos do Hospital Garcia de Orta, em Almada, que assim não têm de descansar em casa, colocando em risco as famílias. Na mesma base estão disponíveis 773 camas para profissionais de saúde e segurança ou para doentes "não graves".O ramo naval das Forças Armadas já disponibilizou 86 tentas de campanha, 205 colchões, 40 beliches e 50 camas, mantendo empenhados uma média de 120 militares nessas operações. De prontidão, além de meia centena de viaturas, estão duas centenas e meia de militares, entre eles 76 fuzileiros e 20 equipas de descontaminação (120 militares).O material e pessoal de apoio está distribuído pelos distritos de Lisboa, Setúbal, Porto e Leiria, bem como na Madeira. Reforçou o Hospital das Forças Armadas com 13 médicos e 48 enfermeiros e 26 militares de apoio.Entre 17 de março e 10 de abril, a Força Aérea fez 10 voos para a Madeira e Açores, "transportando mais de 8 toneladas de material sanitário, hospitalar e equipamentos de proteção pessoal, para entidades civis, de segurança e militares".