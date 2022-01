Marinha Grande vai distribuir 300 armadilhas para detetar vespa asiática

O Município da Marinha Grande anunciou esta segunda-feira que vai distribuir, entre fevereiro e abril, 300 armadilhas por todo o concelho, para detetar a vespa asiática, cujos 188 ninhos foram intervencionados em 2021.

Numa nota de imprensa, a autarquia liderada por Aurélio Ferreira (movimento independente +MpM) informa que as armadilhas serão colocadas, com especial incidência, nos locais onde anteriormente tenham sido detetados ninhos de vespa asiática, entre fevereiro e abril de 2022.

A Câmara refere ainda que, em 2021, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, foram intervencionados 188 ninhos de vespa asiática (também identificada por vespa velutina).

Os cidadãos que identificarem um ninho de vespa asiática devem comunicar diretamente com a Câmara Municipal da Marinha Grande (244 573 300) ou com as respetivas juntas de freguesia. Podem também utilizar a plataforma eletrónica SOS Vespa (www.sosvespa.pt) ou contactar a linha SOS Ambiente (808 200 520), recomenda a autarquia.

Segundo o município, após a comunicação à Câmara Municipal da existência de um ninho, e caso se confirme tratar-se de um ninho de vespa velutina ou asiática, no prazo máximo de 24 horas, uma empresa especializada contratada pela autarquia deslocar-se-á ao local.

A intervenção prevê a aplicação de um inseticida, juntamente com atrativos para vespa asiática, tratando-se de um método ecologicamente recomendável e eficaz para a destruição dos ninhos.

Podem ser obtidas mais informações em http://stopvespa.icnf.pt/ ou em www.icnf.pt, refere a mesma nota de imprensa.