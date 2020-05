"O projeto, de baixo custo, desenvolvido pelos militares da Célula de Experimentação Operacional de Veículos Não-Tripulados da Marinha tem já várias empresas interessadas e prevê-se que a sua comercialização possa ocorrer em dois meses.

O projeto entrou no processo de acreditação e agora já está no terceiro passo de certificação, que passa por uma fase de acreditação técnica e depois clínica", lê-se na publicação da Marinha Portuguesa no Instagram.





