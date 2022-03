A Marinha Portuguesa emitiu esta segunda-feira um comunicado em que lamenta a morte de Fábio Guerra, agente da PSP que faleceu após ser violentamente agredido no passado sábado, enviando condolências à família e amigos do agente.No comunicado lê-se ainda que a Marinha Portuguesa se encontra disponível para colaborar com as autoridades policiais, de forma a que se apurem todos os factos relacionados com a morte.