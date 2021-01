Marinha trata família infetada com Covid-19

Um casal e 5 filhos menores (o mais novo de 16 meses), todos infetados com Covid-19, foram tratados pela Marinha após terem sofrido uma intoxicação severa por monóxido de carbono, devido a uma braseira, na sua casa em Elvas.



As vítimas foram, domingo de madrugada, transportadas para o Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica, em Lisboa, numa operação com cinco viaturas de emergência, médicos, enfermeiros e socorristas. Segundo a Marinha, o tratamento na câmara hiperbárica permitiu “melhoria clínica significativa” e adotou “métodos de proteção adequados à Covid-19”.



