Mário Centeno trava novas ambulâncias no INEM

O Ministério das Finanças ainda não autorizou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) a avançar com a compra de 75 novas ambulâncias, apesar de a verba ser do próprio instituto. Renovar a frota de ambulâncias do INEM nas mãos de corpos de bombeiros e de delegações da Cruz Vermelha custa cerca de cinco milhões de euros, mas as Finanças não aprovam gastos superiores a um milhão.Em 2017, o INEM apresentou ao Governo um plano em que invocava a "absoluta necessidade de renovação" da frota de ambulâncias, devido à idade elevada das viaturas, muitas delas com mais de 12 anos, assim como a indisponibilidade em que ficam devido a avaria mecânica, como justificação para a aquisição fragmentada de viaturas até 2021.No ano passado, o Ministério das Finanças aprovou a compra de 75 ambulâncias, mas a aquisição de igual quantidade, prevista para este ano, não teve ainda luz verde para arrancar. De acordo com o ministro das Finanças, Mário Centeno, "estes são processos que estão continuamente em avaliação", pelo que a aquisição de ambulâncias "está em análise".Em reação, PSD, BE e CDS pediram explicações ao Governo, bem como a Ordem dos Médicos, que considera que "continuam as cativações na saúde" e que se trata de uma "situação vergonhosa".