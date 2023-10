Mário Nogueira indignado com Governo: “Vão dar a estagiários horários de docentes”

O líder da Fenprof acusou na terça-feira o Ministério da Educação (ME) de querer montar um “sistema” em que os estagiários - que passam a dar aulas e ser remunerados no último ano do mestrado em Ensino - ficarão com horários destinados a professores mais experientes.



“Vão dar aos estagiários horários que muitos professores esperam há anos para se aproximarem à residência, e que vão ser capturados por este sistema”, afirmou Mário Nogueira, num discurso perante centenas de docentes, junto à residência oficial do primeiro-ministro.









