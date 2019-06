Mário Nogueira vai regressar à escola

Mário Nogueira é reeleito este fim de semana como secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), uma vez que é candidato único, mas depois do próximo mandato de três anos vai abandonar a maior estrutura sindical de docentes, a qual lidera desde 2007."Este será o último mandato enquanto secretário-geral da Fenprof", garantiu, em entrevista à Lusa.Nogueira terá 64 anos quando terminar o último mandato e garante que depois vai regressar à escola."Não quero ser dirigente de nenhum partido, não quero ser dirigente de uma central sindical", disse, acrescentando: "A única coisa que é minha profissão é ser professor, e é assim que sou sindicalista e dirigente sindical do setor. Depois, quando acabar, o meu mandato é a minha escola, que é ali em frente à minha casa, em Coimbra".Nogueira é professor do 1º ciclo e admite que depois de anos afastado do ensino vai precisar de um período de adaptação.O sindicalista admite que a não aprovação da recuperação integral do tempo de serviço congelado pesou na decisão de recandidatar-se. "Não irei encostar agora. Ainda estarei 3 anos, que serão de muita luta", afirmou aoNogueira frisou que os professores "foram os únicos que tiraram o Governo do sério" e vaticinou que o PS "vai ficar muito longe da maioria absoluta".