Marisa Matias suspende campanha presencial até conhecer resultados de teste à Covid-19

A candidata presidencial Marisa Matias suspendeu a agenda presencial até ao resultado do teste à covid-19, já feito devido às viagens às ilhas, apesar de não ter sido considerada contacto de risco pelas autoridades sanitárias.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, testou positivo ao novo coronavírus, mas está assintomático, e cancelou toda a sua agenda para os próximos dias.

Na rede social Twitter, Marisa Matias anunciou que contactou "esta noite a linha SNS24, que não considerou existir contacto de risco", tendo a última vez que esteve com Marcelo Rebelo de Sousa sido no debate de dia 02 de janeiro.

"Fiz hoje mesmo um teste à covid-19, que estava previsto no âmbito da atividade eleitoral, aguardando o resultado", referiu ainda.

Fonte da candidatura adiantou à Lusa que a agenda presencial fica suspensa até ser conhecido o resultado do teste que Marisa Matias fez na segunda-feira devido às viagens previstas, no âmbito da campanha eleitoral, aos Açores e Madeira para quarta-feira.

Marisa Matias mantém a participação na reunião do Infarmed, virtualmente, a partir de casa.

Logo que se soube do teste positivo do presidente recandidato, a candidata apoiada pelo BE contactou Marcelo Rebelo de Sousa e lamentou o teste positivo à covid-19, desejando-lhe as melhoras e rápida recuperação.