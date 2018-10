Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marques Vidal pronta para esclarecer telefonema com Azeredo Lopes

Ex-PGR recusa confirmar se falou com ex-ministro da Defesa.

Por João Saramago | 10:02

A ex-procuradora-geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, avançou este sábado que "está pronta a esclarecer no local próprio" a alegada conversa telefónica que teria mantido com o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, no âmbito do processo do furto de material bélico dos paióis do Exército, em Tancos.



"Não vou confirmar ou infirmar o que uma testemunha prestou ou terá prestado no âmbito de um inquérito que está em investigação e que está em segredo de justiça", explicou Joana Marques Vidal na sequência da notícia avançada pela RTP de que a ex-PGR terá telefonado a Azeredo Lopes um dia após o aparecimento das armas.



Na chamada, Joana Marques Vidal terá demonstrado desagrado por a PJ Militar continuar a investigar o caso, quando a investigação estava já sob a alçada da Polícia Judiciária. Em setembro, a investigação do Ministério Público levou à detenção para interrogatório de militares da PJ Militar e da GNR, por alegada encenação do aparecimento das armas.



Joana Marques Vidal, bem como o antigo vice-procurador-geral da República, Adriano Cunha, foi ontem homenageada. No almoço em que esteve a atual PGR, Lucília Gago, a ex-PGR lembrou que teve um início de mandato difícil: "Havia o perigo de um deslizamento para determinado caos. Conseguimos ultrapassar essas dificuldades ao mantermo-nos unidos."



A iniciativa contou com cerca de 300 profissionais de diferentes áreas da Justiça. A partipação no almoço de homenagem à ex-PGR teve um custo de 40 euros. Parte da receita serviu para comprar um alfinete de peito para Joana Marques Vidal e uma carteira para Adriano Cunha.



"Soube pacificar e reorganizar o Ministério Público"

"Joana Marques Vidal teve um papel fundamental em saber reorganizar o Ministério Público e atuou também como pacificadora quando a instituição vivia sob alguma tensão", referiu o bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, numa avaliação ao trabalho da ex-procuradora-geral da República.



"No seu mandato houve também consciência por parte do cidadão de que a Justiça está a funcionar no âmbito do Direito Penal", acrescentou na homenagem.