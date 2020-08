Marta conhece finalmente a irmã Marlene

Marta Carvalho, 45 anos, vive em Coimbra e pediu para encontrar uma irmã da parte do pai que sempre soube existir. Fruto de uma relação fora do casamento, Marta e o pai sempre a procuraram.Em estúdio, no programa da CMTV 'Separados Pela Vida', Marta ficou a saber que a irmã tem 38 anos e que vive em Espinho. Apesar de nada saber da família paterna, pois a mãe evitava falar do passado, Marlene Peneiras foi a estúdio para a abraçar e foi ainda surpreendida com a presença do pai: Leopoldino Pereira entrou em estúdio e abraçou a filha pela primeira vez.