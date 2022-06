Marta Temido admite: "Estamos a atravessar uma fase de proteção dos mais vulneráveis"

A ministra da Saúde, Marta Temido, e diretora-geral da Saúde, Graça Freitas apresentaram esta quarta-feira o plano de vacinação para a Covid-19 e gripe para a próxima fase que se aproximará, isto é outono/inverno.Marta Temido refere que "estamos a atravessar uma fase de proteção dos mais vulneráveis", porém numa fase de aproximação de outono/inverno, "vamos enfrentar um novo período, onde os vírus respiratórios e as temperaturas mais baixas tendem a agonizar as patologias dos mais vulneráveis".Desta forma serão iniciadas "duas campanhas de vacinação sazonal", uma delas contra a gripe e o outra contra a Covid-19.A ministra da Saúde esta semana destacou que o plano era o "foco" do Governo, estando em curso a administração da segunda dose de reforço em pessoas com mais de 80 anos, e em residências com idosos.Durante a conferência de imprensa, Graças Freitas explicou que "será feita uma coadministrarão das vacinas- Covid-19 e gripe", mas haverá "uma grande novidade: para aumentar a proteção será aplicada, pela primeira vez em Portugal, uma vacina de gripe tetravalente reforçada".Em atualização