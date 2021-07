Marta Temido admite que Lisboa possa já ter ultrapassado novo pico da Covid-19

A ministra da saúde, Marta Temido, admitiu esta sexta-feira que a região de Lisboa e Vale do Tejo pode já ter passado o pico de infeções, no entanto, esta possibilidade ainda carece de dados."Depois de passarmos o pico é que podemos dizer que já lá estivemos", apontou a ministra.Sobre a carta de médicos e farmacêuticos, divulgada esta sexta-feira, Temido diz que a lê "como um apelo a todos nós para mantermos as medidas que neste momento estamos a praticar", sublinha.Temido adianta ainda que os testes em supermercados podem também ser uma boa ferramento para a população de forma a evitar contágios.