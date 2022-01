Marta Temido admite que não sabe se novo pico já passou e promete reforço da linha SNS24

A Ministra da Saúde, Marta Temido, falou à comunicação social, esta terça-feira, e revelou que a linha de serviço telefónico SNS 24 está em processo de reforço. O projeto para melhorar a linha começou em dezembro de 2021 e continua a ser reforçado. Segundo Marta Temido, a linha SNS 24 ainda não está como é pretendida.A Ministra da Saúde afirmou que a dose de reforço está a ser distribuída com as "mesmas prioridades e com a mesma lógica" da primeira dose de vacinação contra a Covid-19. Marta Temido remata que atualmente Portugal tem a capacidade de vacinar cerca de 90 mil pessoas por dia.Segundo a ministra, não é certo que o pico da nova vaga na sequência do aparecimento da variante Ómicron já tenha passado. No entanto, Marta Temido diz que o País vive entre cenários otimistas e intermédios que tinham sido previstos pelos peritos.