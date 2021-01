A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta segunda-feira que o Governo pode vir a avançar com uma requisição civil, para garantir mais camas nas unidades de saúde do setor privado e social, caso os recursos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não sejam suficientes para fazer face à escalada da pandemia de Covid-19.









“Precisamos de garantir que todo o sistema de saúde está à disposição. A utilização, preferencialmente mediante acordo, da capacidade instalada no setor privado e social é algo que está previsto no decreto presidencial que enquadra este estado de emergência. Mas não hesitaremos em lançar mão a outros mecanismos quando não conseguirmos chegar a acordo, mediante a devida compensação”, afirmou Marta Temido. A responsável sublinhou que existem, atualmente, 19 convenções com instituições do Norte que possibilitam ao SNS utilizar 150 camas para doentes Covid e outras tantas para doentes não Covid e, em Lisboa, “apenas 100, muito pulverizadas por várias instituições, o que dificulta a gestão dos processos dos doentes”. Ainda segundo Marta Temido, é precisamente na região de Lisboa e Vale do Tejo que tem sido mais difícil conseguir acordos com outros setores.

Esta segunda-feira, o Hospitalar das Forças Armadas de Lisboa cedeu mais 32 camas de enfermaria – que se juntam a outras 30 já existentes – e mais três vagas na Unidade de Cuidados Intensivos para apoiar o SNS no combate ao novo coronavírus.





A ministra disse ainda que os hospitais de campanha disponibilizados durante a primeira vaga da pandemia “podem voltar a ser reativados” e que “outras tipologias, como as Estruturas de Apoio e Retaguarda e o Centro de Apoio Médico de Belém”, vão também integrar este reforço da capacidade de resposta já nos próximos dias.

Vacinas da Moderna para profissionais do setor privado



O terceiro lote de vacinas da Pfizer-BioNTech, composto por cerca de 80 mil doses, chegou esta segunda-feira ao aeroporto do Porto. Esta semana, Portugal recebe também as primeiras 8400 doses da vacina da Moderna, que serão administradas aos profissionais de saúde dos hospitais privados. Até à data, já foram vacinadas 74 mil pessoas no País.