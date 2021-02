Marta Temido anuncia chegada de perto de 200 mil doses de vacinas da Pfizer e AstraZeneca

erto de 200 mil doses da Pfizer (104 230) e da AstraZeneca (93600 ) chegam esta semana a Portugal. As da Pfizer já se encontram em território nacional, as da AstraZeneca deverão chegar sexta-feira.

A Ministra da Saúde, Marta Temido, faz esta segunda-feira um ponto da situação sobre o Plano de Vacinação contra a COVID-19, na sequência da reunião desta manhã com a Task Force, acompanhada por Luís Goes Pinheiro, presidente da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). PDe acordo com a mesma, está previsto que até ao final do trimestre se recebam 2,5 milhões de doses de vacinas, sendo que inicialmente o valor previsto era de 4,4 milhões de doses.Portugal já recebeu 694 800 doses de vacinas. Foram efetuadas 533.070 inoculações; dessas cerca de 533 mil, 333 mil correspondem a primeiras doses e 200 mil a segundas dosesanunciou ainda. Está ainda prevista a vacinação, ao longo desta semana, de pessoas com mais de 80 anos, profissionais de saúde e serviços essenciais.Também Marta Temido já foi vacinada, à semelhança de António Costa, no Hospital das Forças Armadas. A ministra adianta ainda que a cobertura vacinal está neste momento em 2,02% dos portugueses.Relativamente à testagem, o número máximo de testes por dia foi no dia 22 de janeiro - 77 mil tetes - e "agora temos um número de testes menor em termos do que é a procura", explicou à ministra. A partir desta segunda-feira não só os contactos de alto risco, mas todos os contactos devem ser sujeitos a teste no âmbito da intensificação da testagem implementada esta semana.Este domingo foram feitos mais de 30 mil testes e a média diária é, atualmente, de 39 mil testes. Esta média só foi superada em janeiro.Marta Temido avisa ainda que "mesmo com vacinação, o caminho que temos a percorrer é muito longo", e que mesmo as "pessoas vacinadas devem continuar a tomar as medidas de proteção essenciais".A ministra alerta ainda que, apesar do abrandamento dos números, a situação nas unidades de saúde continua grave e preocupante e, por isso, é preciso continuar a cumprir com vigor as regras de proteção para continuar a reduzir a incidência. "A barreira ainda não está completamente ultrapassada", conclui.Em Portugal, morreram 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.