Marta Temido destaca sequelas da Covid-19 e assume que escolas devem ser as primeiras a abrir quando País desconfinar

A Ministra da Saúde, Marta Temido, destacou esta segunda-feira, após reunião do Infarmed, que apesar da situação pandémica de Portugal estar a melhorar, é importante lembrar as sequelas da Covid-19 (quer em doentes graves, como em doentes ligeiros), assumindo que ainda não é momento de relaxar.Marta Temido assumiu ainda que as escolas devem ser as primeiras a abrir quando o País desconfinar. "Foi o terceiro melhor mês desde o início da pandemia", disse a ministra relativamente à testagem feita aos portugueses. A ministra avançou ainda aos jornalistas que a Direção-Geral da Saúde prepara-se para a realização de testes Covid através da saliva.Recorde-se que o valor do R encontra-se abaixo de 1 em todo o País e regiões autónomas.