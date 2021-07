Marta Temido diz que há condições para "reabrir eventos organizados em ambiente aberto"

A ministra da Saúde, Marta Temido, fez um ponto de situação no final da reunião entre os peritos e os políticos para avaliar a situação da pandemia da Covid-19.A ministra diz que ficou claro que a incidência está a representar um decréscimo em Portugal e, nesse sentido, é possível verificar que o processo de vacinação está a ter controlo na contaminação.Marta Temido referiu que atualmente a variante Delta da Covid-19 é predominante no território e que a maioria dos concelhos tem mais de 120 casos por 100 mil habitantes. A ministra da Saúde referiu que o nível de vacinação, o acesso a testes e as medidas preventivas são três 3 aspetos que permitem maior uniformidade de medidas"Especialistas revelaram que há possibilidade de aliviar medidas nos espaços públicos e eventos", disse Marta Temido.Quando questionada sobre o regresso do público aos estádios a ministra da Saúde revelou que há condições para "reabrir eventos organizados em ambiente aberto".