Marta Temido diz que privados vão dar resposta a aumento testagem à covid-19

A ministra da Saúde disse esta sexta-feira que os laboratórios privados darão resposta a um aumento da testagem à covid-19, cumprindo a atualização da norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre testes a contactos de risco.

"Contamos com a rede laboratorial privada, com quem já contactámos e em que precisamos todos, mais do que nunca, de nos colocarmos ao dispor do país nesta fase de viragem e sabemos que há também capacidade para aumentar significativamente, quer em testes de método clássico, quer em testes rápidos de antigénio e disponibilidade para novas metodologias", referiu.

Em declarações prestadas à margem de uma visita ao Comando Conjunto para as Operações Militares, onde está instalado o grupo de apoio ao coordenador da 'taskforce' do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, vice-Almirante Gouveia e Melo, em Oeiras, a ministra da Saúde destacou a importância da revisão da norma relativamente ao rastreio de contactos e o impacto que pode ter no combate à pandemia nesta fase.