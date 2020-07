Marta Temido fala sobre caso de 'bebé sem rosto' em comissão parlamentar

A Ministra da Saúde, Marta Temido, vai ser ouvida esta quinta-feira em comissão parlamentar sobre o caso de Rodrigo, o ‘bebé sem rosto’.





Recorde-se que Artur Carvalho - o médico obstetra envolvido no nascimento do bebé sem olhos, nariz e parte do crânio no hospital de Setúbal, em outubro de 2019 - foi expulso da Ordem dos Médicos em junho, ficando impedido de exercer em definitivo a atividade profissional.