Marta Temido pede "confiança" nas vacinas Covid-19 e explica caso AstraZeneca: "Peritos nem sempre estão de acordo"

A ministra da Saúde Marta Temido falou esta sexta-feira sobre as vacinas contra a Covid-19, em particular sobra o fármaco da AstraZeneca, no seguimento da decisão da DGS de recomendar o seu uso apenas em maiores de 60 anos. "A mensagem a passar é que vale a pena os cidadãos terem confiança na vacinas que temos disponíveis. São mesmo o melhor caminho para sairmos de uma situação de pandemia", começou por dizer Marta Temido.

Sobre a monitorização necessária dos fármacos, justificou: "O processo [de fabrico em massa] foi bastante acelerado, e levou a que, ao mesmo tempo que estamos a usar vacinas, tenhamos que monitorizar efeitos e rações adversas da sua utilização. Este caso mostra-nos que o sistema de vigilância europeu funciona."

"Quando essas reações são consideradas como provavelmente associadas à toma da vacina, essa avaliação é feita e são retiradas consequências. A EMA neste caso referiu que há uma forte probabilidade de associações entre alguns efeitos extraordinariamente raros e a toma da vacina da Astrazeneca", sublinhou a ministra da Saúde.

Sobre a articulação com outros países europeus, numa altura em que França já decidiu que a segunda dose da vacina da AstraZeneca será substituída por outra, explicou: "O que procurámos foi que todos os países tivessem a mesma posição e interpretação deste efeitos extraordinariamente raros, e alinhassem pela mesma posição em termos de idades. Não foi possível esse entendimento técnico. É preciso continuar a trabalhar. Os peritos nem sempre estão de acordo".



"Na falta de melhor informação alguns países optaram por manter a suspensão da vacina abaixo dos 60 anos, e Portugal foi um desses países", disse Marta Temido, sublinhando que tomou o fármaco da AstraZeneca e que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) disse, esta quarta-feira que os benefícios da toma da vacina ultrapassam largamente os riscos.