Marta Temido prevê entrega de 1,2 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 no primeiro trimestre de 2021

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta sexta-feira que Portugal espera receber cerca de 1,2 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19 entre este mês e o primeiro trimestre de 2021.

"Desconhecemos ainda com certeza se acontecerão num único momento ou em várias semanas destes meses. São 312.975 (doses) no acumulado de dezembro e janeiro, 429 mil doses em fevereiro e 487.500 em março, ou seja, um total de 1,2 milhões de doses, se se confirmarem as entregas da Pfizer ao longo do primeiro trimestre. Mas insisto que depende da produção e distribuição de entidades terceiras e temos de acompanhar", frisou.

Em declarações numa audição conjunta da comissão parlamentar de Saúde com a comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, Marta Temido assumiu ainda "grandes expectativas no processo das vacinas da Moderna e da AstraZeneca", embora tenha reconhecido que estão numa etapa mais atrasada de lançamento no mercado.