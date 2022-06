Marta Temido propõe celebração de acordos com privados para dar resposta às necessidades do SNS

A Ministra da Saúde, Marta Temido, vai apresentar esta quarta-feira o plano de contingência para o verão relativamente às urgência de obstetrícia de norte a sul do país. Objetivo é encontrar uma resposta para os desafios que o Serviço Nacional de Saúde tem na vertente hospitalar.



De acordo com a Ministra, "tem sido uma maratona de trabalhos para apoiar quem está no terreno a responder aos constrangimentos que se têm verificado nas urgências externas de obstetricia".



"Temos feito aquilo que é a nossa função e vamos colocar no terreno um conjunto de medidas que são medidas de curto-médio prazo" para os meses de julho, agosto e setembro, referiu Marta Temido, denotando que "muitas das circunstancias resultam de fragilidades nos recursos humanos no SNS para resolver as urgências de obstetrícia".



Dentro dos dois planos anunciados, um que diz respeito ao plano de contingência e outro relacionado com ajustamentos estruturais nos hospitais, neste primeiro, Marta Temido considera que "será de criação de uma comissão de acompanhamento de obstetrícia e blocos de parto", que replica um modelo já usado anteriormente em resposta às unidades de medicina intensiva. O outro, está direcionado para os sindicatos, com o objetivo de criar um regime específico em matéria de remuneração nos serviços de urgência.



A equipa da comissão responsável pelo acompanhamento terá, de acordo com a Ministra, de "centralizar e analisar a elaboração dos planos de contingência de cada hospital e propor, caso haja necessidade, a celebração de acordos com outros setores, tal como os privados".



"Identificar os recursos disponíveis por região", "assegurar uma escala com um plano articulado e capaz de ir para o terreno em caso de não acontecer", um "acompanhamento dos indicadores de setores de indicação materna de qualidade" e um "acompanhamento dos indicadores de setores de indicação materna" são outros aspetos que a Ministra revela ser necessário de identificar.









Em atualização