Más notícias para quem gosta de sestas prolongadas. Estudo diz que aumentam risco de morte prematura

Há quem não dispense a ocasional sesta a meio da tarde para recarregar baterias mas, agora, um estudo veio revelar que este hábito aumenta o risco de morte prematura em 30%. Más notícias capazes de tirarem o sono a qualquer um.

Investigadores chineses da Universidade de Medicina de Guangzhou acabam de publicar um estudo que analisa o impacto de um período de sono a meio do dia, cujas conclusões serão apresentadas publicamente em breve no Congresso da Sociedade Europeia de cardiologia.

O autor do estudo, o Dr. Zhe Pan, afirma que a investigação veio deitar por terra a ideia de que o hábito da sesta, "comum em todo o mundo e considerado geralmente um hábito saudável e que até poderia aumentar a produtividade", é desafiado pelas observações feitas.

Apuraram os cientistas que, caso a ‘soneca’ dure mais de 60 minutos, também o risco de aparecimento de doenças cardiovasculares aumenta em 34%.

Estudos anteriores, que analisaram a relação entre as sestas durante o dia e o risco agravado de doença cardiovascular, obtiveram resultados díspares mas, segundo o médico chinês, isto deve-se ao facto de nunca se ter tido em conta a duração dos ciclos de sono durante a noite, algo que o novo estudo considera.

Esta investigação contou com mais de 313 mil participantes em mais de 20 estudos analisados. Descobriu-se que sestas longas são na realidade prejudiciais, quando comparado a não as fazer.

Segundo a investigação, o risco pode aumentar nos casos em que se dorme mais de seis horas por noite e sestas de qualquer duração podem significar um aumento risco de morte prematura em 19%. As mulheres são o grupo que corre maior risco de morte (22%) e os mais velhos o que correm menos risco (17%).

Ainda assim, assinala o Dr. Pan, "os resultados sugerem que sestas mais curtas, especialmente se forem menos de 30 a 45 minutos, podem ajudar a melhorar a saúde do coração a quem não dorme tão bem à noite. Se quer dormir uma ‘siesta’, o nosso estudo mostra que devo fazê-lo sempre durante menos de uma hora", termina o cientista.

As razões pelas quais as sestas afetam o corpo ainda são pouco certas, mas o estudo aponta que as ‘sonecas’ mais longas estão ligadas a níveis mais altos de inflamação, que reduz a saúde do aparelho cardiovascular e influencia negativamente a longevidade.