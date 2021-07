Máscara deixa de ser obrigatória em outubro em Portugal

Os quatro níveis para o levantamento de restrições

O primeiro-ministro anuncia esta quinta-feira medidas que visam prosseguir a abertura do País, com menos restrições no horário do comércio e na circulação. O uso de máscara vai continuar, garantiu esta terça-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, mas pode deixar de ser obrigatório em outubro, alcançada a meta de 85% da população com a vacinação completa, conforme avançaram esta terça-feira os especialistas na reunião do Infarmed.António Costa adiantou que procurou obter o máximo de informação científica. “Preparamos os próximos passos procurando o máximo de informação possível para o processo de tomada de decisão”, disse.