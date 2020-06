Máscara obrigatória desde a entrada no aeroporto até à saída no destino

AAgência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) garantiu ontem que "as viagens aéreas não vão contribuir para a propagação do vírus" SARS-CoV-2. O diretor da EASA, Patrick Ky, prevê, contudo, que o tráfego aéreo este verão na União Europeia sofra uma queda na ordem dos 50% face ao ano passado. O mesmo responsável acredita que a reabertura das fronteiras da União Europeia a partir de 1 de julho "dará confiança às pessoas para viajar".As orientações de segurança dentro da aviação comercial começam por incidir naquilo que o passageiro tem de fazer antes do voo, em particular com o facto de evitar viajar estando doente ou com sintomas relacionados com a Covid-19 e, seguidamente, indicam como se deve entrar nos aeroportos: sem o acompanhamento de pessoas que não vão viajar e deve usar máscara em todos os momentos, "como nas zonas de check-in e de segurança", referiu Patrick Ky.As diretrizes foram apresentadas em maio "para serem implementadas pelas companhias entre este mês e julho". "Penso que é necessário ter este tipo de procedimentos em vigor para o começo da época turística, em particular em países como Portugal, para haver a possibilidade de receber, de forma segura, os turistas por via aérea", disse Patrick Ky, à Lusa."Espera-se que consigamos atingir os níveis de tráfego de 2019 em 2022 ou, como dizem alguns especialistas, só mesmo em 2023", adiantou o responsável. "Infelizmente, esta é a situação do setor da aviação", lamentou.Criada em 2002, a EASA garante a segurança no setor da aviação civil na Europa, monitorizando e promovendo normas harmonizadas para os 27 Estados-membros e outros parceiros.meses é o período de tempo desde que a aviação na Europa começou a sofrer sérios condicionamentos devido à pandemia de Covid-19. As quebras na operação atingiram 90%.A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) é a entidade nacional que integra a agência europeia. A ANAC exerce funções de regulação, fiscalização e supervisão do setor da aviação civil.