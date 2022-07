Máscara permanece obrigatória até ao final de agosto

O uso de máscaras vai continuar obrigatório nos transportes públicos, lares, farmácias e unidades de saúde, pelo menos até 31 de agosto. O Conselho de Ministros renovou esta quinta-feira a situação de alerta em todo o território continental até às 23h59 de 31 de agosto, devido à pandemia."O Governo voltou a questionar os especialistas que têm acompanhado, e o parecer dos peritos é a de que a utilização de máscara nos espaços públicos deve ser mantida", explicou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. A governante alertou que "é possível" um "agravamento da pandemia" no outono e inverno, não descartando medidas adicionais. Nas últimas semanas, baixou a incidência de casos e de óbitos por Covid-19: desde o início do mês houve 415 óbitos (média de 15 por dia) e 153 089 casos (5670/dia). No mês anterior, as festas populares e os festivais de música, com destaque para o Rock in Rio Lisboa, provocaram cerca de 340 mil casos, estima o relatório do Instituto Superior Técnico.Uma variante do Sars-CoV-2, a Ómicron BA.5, parece estar a causar novos sintomas, nomeadamente um que surge durante a noite: suores noturnos, anunciou Luke O’Neill, imunologista irlandês. A variante, altamente contagiosa, está a gerar preocupação devido a uma onda de infeções em todo o Mundo.A BA.5 foi descoberta em fevereiro na África do Sul. Os cientistas têm encontrado diferenças com as variantes anteriores, incluindo a capacidade de reinfetar pessoas semanas após se contrair Covid-19.